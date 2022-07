Incendi: quest'anno in Alto Adige già il doppio dei roghi

Per tutta la giornata di ieri (13 luglio), una ventina di membri dei Vigili del Fuoco volontari di Bolzano e Gries e del Corpo permanente sono stati impegnati per spegnere gli ultimi focolai sul Monte Tondo, a Bolzano, riferisce l’ispettore antincendio del Vigili del Fuoco del Corpo permanente di Bolzano Felix Reggiani: “Ieri mattina l'elicottero antincendio ha trasportato più volte acqua dal Talvera sul luogo dell'incendio. Le squadre di terra sono rimaste in allerta per tutto il giorno. Il monitoraggio continuerà per diversi giorni”, spiega ancora Reggiani.