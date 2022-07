Incendi Bari: fiamme in bosco a Minervino Murge, a rischio 60 ettari

MeteoWeb

Un incendio è divampato questa mattina in un’area boschiva in territorio di Minervino Murge – Diga Locone, nella provincia pugliese di Barletta Andria Trani. Il rogo, in contrada Cornutiello – Coda di tufo, ha devastato finora un’area boschiva di circa 5 ettari, mentre a rischio sono circa una sessantina. Sul posto stanno operando un fireboss decollato da Grottaglie e una trentina di unità tra personale antincendio Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari