Incendi Calabria: vasto rogo minaccia abitazioni nel cosentino

Già dalla serata di ieri un vasto rogo sta interessando l'area rurale tra Carolei e Domanico, in Calabria, nel cosentino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e anche dei mezzi aerei, oltre a uomini della Protezione civile e di Calabria Verde. Questa mattina le fiamme sembravano essere state domate, ma l'alzarsi del vento le ha invece rinvigorite. Diversi terreni e giardini sono stati distrutti e alcune abitazioni rurali sono state lambite dalle fiamme. In via precauzionale si è deciso di evacuare diverse famiglie, mentre molti cittadini impauriti si sono riversati per strada.