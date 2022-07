USA, incendi in California, Montana e Idaho: caldo e vento alimentano i roghi di McKinney, Elmo e Moose

Prosegue l'emergenza incendi nell'Ovest degli USA: i roghi in California e Montana sono aumentati esponenzialmente di dimensioni durante la notte, in condizioni di alte temperature e vento forte e hanno rapidamente raggiunto centri abitati, costringendo evacuazioni, mentre un incendio in Idaho continua ad avanzare. Nella foresta nazionale di Klamath, in California, il McKinney Fire, divampato venerdì, è passato da 1 km quadrato a 160 km quadrati entro sabato in un'area in gran parte rurale vicino al confine di stato dell'Oregon, secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco. L'incendio ha bruciato almeno una dozzina di case. "Sta continuando a estendersi con venti irregolari e temporali nell'area," ha detto Caroline Quintanilla, portavoce della Klamath National Forest. Sabato il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'intensificarsi dell'incendio. La proclamazione consente a Newsom una maggiore flessibilità per prendere decisioni di risposta alle emergenze e sforzi di recupero e accedere agli aiuti federali.