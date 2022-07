Incendi Campania: fiamme nel Casertano, evacuazioni e linea ferroviaria interrotta

Dodici incendi stanno divampando oggi in Campania . Tre i fronti di fuoco principali sono segnalati in provincia di Caserta : Mondragone , Sessa Aurunca e la valle di Maddaloni , al confine con Caserta, dove sono state evacuate alcune abitazioni ed è stata interrotta la linea ferroviaria Caserta-Maddaloni. La Protezione civile della Regione Campania sta operando sulla zona con tre elicotteri e due Canadair nazionali (due elicotteri e un Canadair a Caserta-Maddaloni, un canadair e un elicottero a Mondragone). Sono state inviate squadre di volontari a Sessa Aurunca dove stamattina è ripreso un focolaio.

Un altro vasto incendio sta interessando da due giorni il territorio dei Monti Lattari, dove la Protezione Civile regionale ha domato un primo fronte e sta adesso intervenendo su un nuovo focolaio tra Lettere e Angri con l'ausilio di un elicottero regionale oltre alle squadre di volontari. A Taurano, in provincia di Avellino, è in corso un altro vasto incendio che, in località Madonna dell'Arco, minaccia la macchia mediterranea con 600 metri di fronte del fuoco.