Incendi: fiamme nel foggiano e nel barese, in fumo almeno trenta ettari di terreno

In Puglia le fiamme stanno divampando da questa mattina, alimentando un incendio che sta interessando una zona a ridosso della statale 89, vicino l'area di servizio Petrolgas a Cagnano Varano, nel Foggiano. Fino a questo momento sono andati in fumo più di 30 ettari ma a rischio ce ne sono un altro centinaio. A lavoro ci sono una trentina di unità tra il personale del servizio antincendio boschivo dell'Arif, l'agenzia regionale per l'irrigazione e le attività forestali, vigili del fuoco, forestali e volontari di Protezione civile.