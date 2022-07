Rientrata l'emergenza per l'incendio boschivo sul Carso che da giorni ha impegnato vigili del fuoco, Corpo forestale regionale, volontari Antincendio boschivo e forze dell'ordine. Stamattina i pompieri dei comandi di Trieste, Udine, Pordenone e i Moduli Antincendio boschivo delle colonne mobili regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna hanno fatto rientro nelle sedi di appartenenza. Rimane attivo un presidio dei vigili del fuoco di Gorizia con il furgone Unità di crisi locale con funzioni di Posto di comando avanzato, una squadra AIb e l'autobotte chilolitrica per il rifornimento alla vasca antincendio per gli elicotteri.