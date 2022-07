Incendi Friuli: situazione "in netto miglioramento" grazie alla pioggia

"La situazione degli incendi in Friuli Venezia Giulia è in netto miglioramento": lo ha confermato il vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, dopo un incontro con i vertici della struttura di emergenza. "A Taipana, Resia e Frisanco è piovuto in maniera consistente nel corso della notte, circostanza che ha notevolmente aiutato. Sul Carso le precipitazioni sono state meno diffuse, comunque qualche millimetro di pioggia è caduto ed ha migliorato la situazione". In questo momento elicotteri e i Canadair sono fermi a terra in attesa di valutazioni su eventuali azioni preventive.