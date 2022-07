Francia, gli incendi in Gironda non avanzano più: migliaia di persone tornano a casa

L'ultimo bilancio dei Vigili del Fuoco francesi ha stimato 20.800 ettari di boschi distrutti e circa 36.750 persone evacuate a causa dei due incendi che da oltre una settimana devastano la Gironda, la regione di Bordeaux nell'ovest della Francia. I roghi hanno smesso di avanzare ma non sono ancora stati del tutto domati, ha comunicato il portavoce del servizio dipartimentale di incendi e soccorsi, Arnaud Mendousse, che ha parlato di "una lotta diversa ma molto attiva" in corso in questo momento.