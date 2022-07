Incendi: la Grecia invia 4 Canadair in Francia e Albania

La Grecia ha inviato quattro aerei antincendio Canadair CL-415 in Francia e Albania , due per ogni Paese, su richiesta delle rispettive autorità. Lo ha annunciato il Ministero greco per la crisi climatica e la Protezione Civile. Le richieste sono state presentate attraverso il cosiddetto Meccanismo Europeo di Protezione Civile finalizzato al coordinamento delle attività di prevenzione, risposta e soccorso in caso di calamità e situazioni di emergenza tra i Paesi dell'Ue e altri sei stati partecipanti.

Questa è la seconda volta che la Grecia aiuta i Paesi vicini a spegnere gli incendi. Un incendio particolarmente esteso sta creando devastazione vicino al villaggio albanese di Dhermi (Drymades) nel comune di Himara. Per la Francia, invece, questa è la prima volta che fa ricorso al meccanismo europeo di Protezione Civile. La Grecia è stato il primo Paese a rispondere alla richiesta di soccorso, dimostrando a livello pratico la solidarietà europea, ha osservato il Ministero greco. Parigi ha ringraziato Atene per il sostegno, mentre il Presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato un tweet in lingua greca, esaltando la solidarietà europea. "Un anno fa, quando la Grecia stava affrontando terribili incendi, ci siamo mobilitati come europei. Aerei antincendio greci sono arrivati ieri nel sud della Francia per supportare il lavoro dei nostri Vigili del Fuoco", ha detto Macron.