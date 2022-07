Incendi in Grecia: elicottero precipita durante il rifornimento in mare, 2 morti

Incidente in Grecia ieri sera, durante le operazioni di spegnimento di un incendio sull'isola di Samos : un elicottero è precipitato in mare. Due membri dell'equipaggio sono morti, altri due sono stati tratti in salvo. Secondo l'emittente Ert, l'incidente è avvenuto mentre l'elicottero si riforniva di acqua in mare. I vigili del fuoco hanno riferito che oggi i roghi, alimentati da forti venti, non sono ancora stati domati.

“Abbiamo appreso con dolore la notizia dell’incidente accaduto ieri in Grecia e che ha coinvolto un elicottero impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo a Samos, causando due vittime. In questi giorni molti Paesi europei sono alle prese con una situazione particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi - sottolinea il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio – e anche in questa circostanza la collaborazione tra Stati, coordinata dal Meccanismo europeo di protezione civile, sta consentendo una tempestiva risposta operativa. Proprio in queste ore, infatti, due canadair della nostra flotta stanno operando a supporto delle autorità portoghesi per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando il Paese. L’incidente avvenuto ieri in Grecia ci ricorda quanto sia complesso e mai esente da rischi il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi e ci impone di ricordare che, aldilà delle azioni dolose, i comportamenti scorretti oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento. Alle famiglie delle vittime vanno le nostre condoglianze e a nome di tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile esprimo vicinanza alle istituzioni greche e a tutti gli operatori mobilitati in questa emergenza".