Apprensione nella notte in Friuli, per l'incendio divampato sul Monte Brestovec: 25 famiglie di San Michele del Carso, frazione di Savogna d'Isonzo (Gorizia), sono state evacuate, in quanto le fiamme stavano rapidamente raggiungendo le case. L'incendio si era intensificato nel pomeriggio di ieri, poi, grazie anche all'intervento di due elicotteri, era stato posto sotto controllo. In serata, però, alimentato dal vento, è diventato una minaccia per gli abitanti di San Michele. Intorno alle 3 il sindaco ha disposto l'evacuazione.