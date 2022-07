Vasto incendio nel ponente genovese: palazzi lambiti dalle fiamme

Un vasto incendio è divampato nella notte sulle alture di Pra', nel ponente genovese, nel quartiere del Cep. Le fiamme hanno lambito alcuni palazzi e molte persone sono scese in strada. Sul posto sono in azione dodici unità di vigili del fuoco e due elicotteri. Al momento risultano bruciati alcuni terrazzi dei palazzi interessati dalle fiamme. Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale che hanno chiuso le intersezioni di via Novella con via de Santis e via Novella con via Martiri del Turchino.