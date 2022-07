Preoccupazione in Spagna per gli incendi divampati nella zona occidentale del Paese iberico, vicino al confine con il Portogallo. Situazione critica in particolare in una zona boschiva della comarca de Las Hurdes, sul confine tra le province di Cáceres e Salamanca, due delle zone più colpite dal caldo intenso in questi giorni. Sul posto mezzi terrestri e aerei, con 300 uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento. Circa 300-400 persone sono state sinora evacuate, secondo i media locali.