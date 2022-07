Furiosi incendi nel Parco di Yosemite, a rischio sequoie millenarie | FOTO

MeteoWeb

L’incendio divampato giovedì scorso nella parte meridionale del Yosemite National Park, in California, è più che raddoppiato nel fine settimana (esteso fino a quasi 6,7 km quadrati entro ieri mattina) e ora minaccia il Mariposa Grove, area dove si trovano oltre 500 sequoie giganti. Circa 1.600 persone (quasi tutti turisti) sono state evacuate venerdì da Wawona e dal campeggio locale. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per salvare gli alberi, avvalendosi anche dei sistemi di irrigazione per aumentare l’umidità del terreno, ha spiegato la portavoce dei pompieri del parco nazionale Nancy Philippe. Finora nessuna delle sequoie giganti è stata danneggiata, incluso il Grizzly Giant, che ha 3mila anni.

La causa dell’incendio è sotto inchiesta.