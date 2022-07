Incendi Puglia, emergenza nel Salento: in fiamme uliveto di 50 ettari

MeteoWeb

Un incendio è divampato a Scorrano (Lecce), in località Caserio Silva, interessando un uliveto di circa 50 ettari: la maggior parte degli alberi era danneggiata dalla Xylella fastidiosa. Il rogo è stato spento, non si registrano feriti, né danni alle abitazioni. Gli incendi che nel Salento interessano uliveti colpiti anche dalla Xylella sono diversi, ogni giorno: vigili del fuoco, Protezione civile e Arif sono impegnati in numerosi interventi (anche in terreni incolti).