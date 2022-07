Incendi Roma, Gualtieri: “c’è la mano dell’uomo”

MeteoWeb

“Sta indagando la magistratura ed è presto per fare ipotesi. Certo c’è la mano dell’uomo, poi si vedrà se sono episodi colposi o dolosi. Anche se qualche incendio sia doloso è stato già accertato. Si tratta di una situazione molto difficile, molto grave. Noi stiamo lavorando con grande intensità sul fronte della prevenzione e degli interventi“. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Tg1 parlando degli incendi che nelle ultime settimane hanno colpito la Capitale, l’ultimo ieri a Centocelle.

“Oggi si è svolto un importante comitato per l’ordine e la sicurezza – ha ricordato Gualtieri –, in cui si è espressa una grande solidarietà ed unità di tutte le istituzioni. Per quanto riguarda gli incendi si rafforzeranno le azioni di prevenzione in tutte le zone a rischio, interverremo noi come Roma Capitale con tre milioni per un piano di potenziamento degli impianti. Riapriremo al più presto – ha annunciato –, forse già domani, la discarica di Albano perchè noi siamo anche stati molto colpiti dall’incendio dei Tmb di Malagrotta che hanno messo in difficoltà il ciclo di raccolta dei rifiuti“.

“Come amministrazione andremo avanti nella nostra decisione di dotare finalmente Roma degli impianti di cui una grande Capitale europea ha bisogno. Perché il fatto che Roma è priva di impianti determina una situazione fragilissima sul fronte dei rifiuti ed è vergognoso e inaccettabile. Noi non ci faremo intimidire, andremo avanti“, ha dichiarato ancora il primo cittadino della Capitale.