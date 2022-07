Incendi a Roma, bruciano il parco del Pineto e Monte Spaccato: è una notte di paura

MeteoWeb

Alle 22.45 è ancora in corso l’incendio in zona Pineta Sacchetti a Roma, con tre fronti di fuoco attivi. Lo precisano i vigili del fuoco. A Forte Braschi, dove in Via Ventura è anche presente una casa di riposo, le fiamme sono al momento molto basse, resta presidiata l’area da squadre di vigili del fuoco. Gli altri due fronti sono in Valle Aurelia, dove l’incendio è pienamente controllato e in Via Proba Petronia e Via Papiniano, dove sono ancora evacuate cautelativamente, ma in fase di rientro, quattro palazzine con circa 80 famiglie. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco è con tre autopompe e tre autobotti, presenti anche mezzi della protezione civile. Attualmente i vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica e al minuto spegnimento delle aree a ridosso dei fabbricati dove le famiglie faranno rientro.

Chiusa la ferrovia Roma Viterbo tra Valle Aurelia e Vigna Clara, evacuato precauzionalmente su via Albergotti un istituto di suore. Evacuate, inoltre, su via Proba Pretonia diverse abitazioni, dove diverse le squadre dei vigili del fuoco al lavoro

“C’è un incendio molto preoccupante e vasto con inneschi multipli. Adesso ci saranno le indagini per verificare la possibile natura dolosa. L’incendio sta investendo varie zone. In questa casa di riposo c’è stata l’evacuazione“. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo un sopralluogo in serata al parco del Pineto colpito dall’incendio di oggi. “Sono venuto a verificare – ha spiegato il sindaco – le operazioni di spegnimento che in questa parte stanno procedendo bene, poi andrò nella parte della Balduina. So che sono state fatte evacuare delle case. Siamo molto preoccupati e siamo vicini ai cittadini. Siamo qui per affrontare questa grave emergenza. In alcuni casi – ha spiegato Gualtieri riferendosi ad altri roghi – si è accertata la mano dolosa e questo è inaccettabile e gravissimo. In questo caso non lo sappiamo. Auspico la massima durezza nell’azione repressiva contro chiunque abbia partecipato a creare questi incendi nel caso siano dolosi“. Il sindaco ha poi incontrato, rassicurandoli, alcuni anziani evacuati da una casa di riposo.

Sempre a Roma, un altro incendio sta interessando la vegetazione a Monte Spaccato: in particolare, in via Montpellier, fanno sapere i vigili del fuoco, sono state coinvolte delle autovetture, in via Nazareth evacuate alcune abitazioni.