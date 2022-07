Incendi Sardegna, rogo nel cagliaritano: famiglie evacuate

Si sono verificati momenti di paura oggi pomeriggio a causa di un incendio divampato vicino alla strada provinciale 8 a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. Le fiamme si sono avvicinate ad aziende e case tanto che i vigili del fuoco hanno preferito, in via precauzionale, evacuare le vicine abitazioni.

Le fiamme hanno devastato circa tre ettari di vegetazione e in alcuni punti masserizie e pneumatici che qualcuno aveva gettato. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica coordinate dai vigili con l'aiuto anche di un mezzo meccanico messo a disposizione del Comune. Sul posto anche la polizia municipale di Sestu che ha regolato la viabilità nella zona per consentire ai mezzi antincendio di spostarsi liberamente. Le famiglie allontanate sono rientrare in casa in serata.