Incendi Sardegna: 3 Canadair al lavoro su 2 roghi nel Nord dell’Isola

Disagi sulla strada statale 131 “Carlo Felice” dove è tuttora aperta una sola corsia di marcia, in direzione Sassari, mentre il traffico in direzione Cagliari è deviato al km 201 lungo la viabilità secondaria a causa di un incendio che sta divampando nelle campagne attorno a Codrongianos, nel Sassarese. Sul posto, oltre all’elicottero Superpuma, stanno operando due Canadair da Olbia. Un terzo velivolo sta effettuando lanci di estinguente nella zona di Aggius, in Gallura: in località Stazzo Finosa, sta intervenendo anche un elicottero del Corpo forestale regionale proveniente dalla base operativa di Limbara.