Diversi incendi in atto in Sardegna: elicotteri al lavoro su almeno 4 roghi

In Sardegna, è una domenica di incendi, che stanno costringendo i soccorritori a intervenire con mezzi aerei per contenere le fiamme di almeno 4 roghi. Le fiamme interessano terreni in campagna a Macomer, in localita’ Riu Campeda, dove sta intervenendo il Corpo forestale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa e del Superpuma proveniente dalla base di Fenosu.

Uomini e un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo, poi, sono al lavoro per un incendio in agro del comune di Villagrande Strisaili, in localita’ Cireddu. Altro rogo nelle campagne del comune di Ploaghe, in localita’ Case Sini, dove il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela. Infine, si registra anche un incendio in agro del comune di Monserrato in localita’ Su Termini de Susu: il Corpo forestale è al lavoro con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto.