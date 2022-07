Incendi Sicilia: domato vasto rogo a Bivona

Domato il vasto incendio divampato ieri a Bivona, nell'Agrigentino: ha interessato contrada Prato/Plesso Collodi. Sul posto i vigili del fioco di Agrigento e le squadre antincendio della Forestale di Cianciana, oltre che di Bivona. "L'incendio è stato domato senza provocare gravi danni", ha affermato il sindaco, Milko Cinà, che ha ringraziato pompieri, operai della forestale e "i tanti cittadini che sono intervenuti". "Mi preme ringraziare altresì i vigili urbani, la Protezione civile, la Soris (in particolare Daniela Bruno), il direttore regionale della Protezione civile Cocina e tutti i volontari che erano già in viaggio per Bivona da Palazzo Adriano, Sciacca e Castronovo per darci aiuto", ha concluso il primo cittadino.