Incendi Sicilia: fiamme nel Palermitano, mezzi aerei nella zona di Montelepre

Due canadair e un elicottero stanno operando da ore nella zona di Montelepre (PA) per spegnere un incendio divampato nei pressi della cava. Il rogo è divampato per tutta la notte impegnando i vigili del fuoco, la protezione civile e la forestale. Si tratta del secondo incendio in appena tre giorni. Il sindaco Giuseppe Terranova ha sottolineato che le fiamme erano partite da tre diversi punti appiccati contemporaneamente. Il primo incendio si era verificato in località Pennata, poi nella zona del bivio di Carini e a Calcerame.