Spagna, prosegue l'emergenza incendi: diversi fronti attivi in Castiglia-León, fiamme anche a Tenerife | FOTO

Prosegue l'emergenza incendi in Spagna, in particolare nella regione di Castiglia-León, in cui si registrano situazioni critiche nelle province di Zamora, Burgos, Ávila e León. Grande preoccupazione soprattutto nella zona di Losacio (Zamora): un nuovo rogo si è sviluppato nei pressi della vasta superficie già bruciata circa una settimana fa, e nella comarca dell'Arlanza (Burgos), dove le fiamme hanno distrutto alcune case, capannoni e cascine, secondo quanto riporta Diario de Burgos.