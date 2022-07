Caldo estremo e vento forte: allarme incendi tra Spagna, Portogallo e Francia

È allarme per le alte temperature e gli incendi che divampano tra Spagna, Portogallo e Francia: la situazione è critica in numerose località, tra danni, evacuazioni e migliaia di ettari di terreno distrutti.

A causa dei roghi in corso in Spagna, sono andati distrutti oltre 2500 ettari nell'Ovest, tra le province di Cáceres (Estremadura) e Salamanca (Castiglia e León). Le autorità locali ieri hanno proseguito con un piano di evacuazioni di piccole località della zona colpita, corrispondente alla comarca de Las Hurdes. Sono state evacuate alcune centinaia di persone. "È un incendio importante, che probabilmente durerà più giorni," ha affermato il governatore dell'Estremadura Guillermo Fernández Vara. "Farà danni, ma tutto ciò che non saranno danni alle persone sarà recuperabile".