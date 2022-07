Incendi Toscana, riprese le fiamme a Cinigiano: proseguono le operazioni di bonifica

Ripresa di fiamma per l'incendio di Cinigiano (Grosseto) che sta interessando un'area boscata in prossimità del paese. Sono ripresi gli sganci di acqua dai mezzi aerei Aib della Regione Toscana ed è previsto un Canadair. Intanto, spiegano i vigili del fuoco, proseguono le operazioni di bonifica delle aree interessate dal vasto rogo con circa 50 unita' giunte dai comandi di Grosseto, Firenze, Siena, Prato, Livorno, Bologna e Parma.

"Ho fatto di nuovo il punto sull'impressionante incendio di Cinigiano. La zona interessata complessiva è di circa 700 ettari stimati ma non tutti percorsi dalle fiamme in quanto ci sono zone incombuste all'interno del perimetro. L'emergenza è terminata e l'incendio è in contenimento, gli elicotteri regionali con squadre da terra stanno intervenendo per evitare riprese dei focolai a causa del vento. Nemmeno il tempo di spegnere le fiamme a Massarosa che la nostra macchina regionale è stata chiamata ad una nuova difficile battaglia in Maremma. Grazie agli operatori, volontari e Vigili del Fuoco coinvolti, la Toscana dell'antincendio rimane in prima linea e a fianco delle comunità colpite!" Così su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani.