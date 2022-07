Incendi negli USA: case distrutte in sobborgo di Dallas, ancora in fiamme vasta area vicino al Parco di Yosemite

Siccità, caldo e vento alimentano gli incendi tra California e Texas. Un rogo ha distrutto diverse case nel sobborgo di Balch Springs, a Dallas. Secondo il vigile del fuoco di Balch Springs Sean Davis, la lama del tosaerba di un lavoratore ha generato una scintilla che ha dato impulso alle fiamme in un campo vicino. Fino a 20 case sono state distrutte dall'incendio, secondo Davis. "Probabilmente sarà uno dei record per noi per quanto riguarda uno dei più grandi disastri che Balch Springs abbia mai visto", ha dichiarato Davis a Fox 4 Dallas. Al momento non sono stati segnalati feriti. Le temperature hanno raggiunto punte di +40°C ieri pomeriggio a Dallas.