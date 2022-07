Incendio a Roma, nei pressi del Foro Italico: in fiamme anche rifiuti e container abbandonati

MeteoWeb

Un Incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 14, in via del Foro Italico, all’altezza dell’ex Campo Nomadi a Roma. Sul posto due squadre, due autobotti e il carro schiuma dei vigili del fuoco. Le fiamme sono partite dalle sterpaglie di un terreno incolto, a bruciare anche cumuli di rifiuti e container abbandonati. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.