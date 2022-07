Vasto incendio sull’Appennino bolognese: 29 evacuati

MeteoWeb

Un vasto incendio sta divampando dal pomeriggio di ieri sull’Appennino bolognese, nei boschi di Vergato, nella zona della frazione Carbona, nei pressi della strada Porrettana e della ferrovia. “Tra ieri sera e questa notte con il supporto della nostra agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono state evacuate 29 persone a livello precauzionale,” ha spiegato Facebook l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo. In campo l’elicottero dei vigili del fuoco e si attende da Genova un canadair. “La nostra centrale operativa regionale è stata aperta fino a tardissima serata e da questa mattina alle 6 è nuovamente operativa“, ha evidenziato, raccomandando “il massimo grado di responsabilità perché siamo in emergenza antincendi boschivi fino ad agosto“.