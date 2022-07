Incendi Friuli Venezia Giulia: situazione in netto miglioramento anche sul Carso

La situazione incendi è in netto miglioramento. E' quanto riferito dai vigili del fuoco, definendo il bilancio degli incendi in Friuli Venezia Giulia questa sera. Gli interventi per gli incendi boschivi della Val Resia e Pulfero nel territorio udinese sono terminati nel primo pomeriggio. Rimane invece aperto, anche se la situazione è in progressivo miglioramento, l'intervento per l'incendio sul Carso goriziano. In mattinata è stata eseguita una ricognizione dai droni del nucleo regionale SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco del Veneto che ha evidenziato le zone calde dove sia le squadre di terra che un elicottero regionale hanno concentrato il lavoro per spegnere gli ultimi focolai latenti.