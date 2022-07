L’incendio sul Carso si estende in Slovenia: evacuazioni e prime case danneggiate

Gli incendi sul Carso italiano si sono estesi anche oltre frontiera, in Slovenia, e quattro paesini appena oltre il confine sono considerati in pericolo. Ne ha dato notizia nel pomeriggio l'agenzia di stampa slovena STA. Le autorità, scrive la STA citando la Protezione Civile slovena, hanno invitato la popolazione ad abbandonare Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu e Nova Vas. Tre abitazioni sarebbero in fiamme.