Incendio sul Carso: esplosi ordigni bellici, ancora focolai al Lisert e vicino al metanodotto

"Sotto controllo" al momento l'incendio sul Carso: è quanto ha affermato l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Fabio Scocimarro. Evacuate alcune abitazioni, quelle più vicine (a 150 metri) ad un nuovo focolaio, lungo la strada del Vallone, in Comune di Doberdò del lago. L'incendio ha distrutto alcune auto ed ha fatto esplodere alcuni ordigni bellici: sono stati avvertiti ripetuti boati.

A Monfalcone e negli altri Paesi vicini è obbligatorio l'uso della mascherina Ffp2. I valori di PM10, altissimi durante la notte, sono calati in mattinata, ma potrebbero rialzarsi in serata. "Al momento le concentrazioni di inquinanti sono sotto controllo," ha ribadito Scocimarro, precisando che l'Agenzia Arpa è presente con una postazione fissa e mobili e che stanno per arrivare due squadre dal Veneto. Regione e Arpa hanno consigliato ai sindaci di tutta l'area interessata di adottare le stesse misure di Monfalcone: mascherine Ffp2 e non uscire di casa di sera e di notte.