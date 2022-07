Incendio a Castel Fusano a Roma: “esplosioni e fumo, grande paura”

Ancora incendi a Roma. Intorno alle 17 di oggi, è divampato un rogo di vegetazione nella zona di Castel Fusano, area sud della Capitale. In base a quanto si apprende, le fiamme sono partite all'altezza del civico 176, nei pressi del camping Roma Capitol. Al lavoro i Vigili del Fuoco; sul posto anche la Polizia.

"Prima le esplosioni, poi il fumo nero che ha avvolto l'Infernetto, quartiere alla periferia di Roma, e infine le fiamme che hanno avvolto la vegetazione: abbiamo avuto paura". È quanto racconta all'AGI Marco, tra i responsabili del Capitol. "Sono arrivati tutti: Polizia e Vigili del Fuoco. Siamo molto preoccupati e stiamo cercando di capire se la situazione è sotto controllo o se ci sono rischi reali anche per noi", spiega. Il camping si trova sul territorio dell'ex Country Club. "Qui da noi però non è in corso alcun incendio", specifica.

Fonti di polizia confermano che l'incendio ha coinvolto parte del Country Club Castelfusano, situato nell'omonima pineta, un tempo tenuta di caccia dei principi Chigi. Le fiamme sono partite da un container in legno, per cause ancora imprecisate. Non ci sono feriti né intossicati. Il lavoro delle squadre da terra e dei mezzi aerei, due Canadair e quattro elicotteri, sta permettendo di contenere l'incendio in un'area definita.

Flavio Pezzoli, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma, spiega in una nota: "in queste ore è divampato un incendio in un camping nella pineta di Castel Fusano. Il rischio per il patrimonio arboreo è altissimo, perché si tratta di un valore inestimabile e insostituibile. Senza contare la possibile problematica legata al rilascio di diossine nell'aria. Purtroppo, non è il primo incendio di questa estate e possiamo parlare di un disastro annunciato. Come Ordine degli Agronomi di Roma abbiamo lanciato grida di aiuto in precedenza che sono rimaste inascoltate. Serve coraggio e una presa di posizione forte da parte del Comune, per mettere fine a questa ondata di incendi che rischia di devastare il grande patrimonio verde della nostra città".