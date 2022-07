Vasto incendio nel catanese: deposito in fiamme, alta colonna di fumo ed esplosioni a San Gregorio | VIDEO

Una coltre di fumo alta e densa sta svettando da almeno un'ora sopra un deposito di automezzi, creando allarme a San Gregorio, comune della provincia di Catania. E' in corso un incendio, con le fiamme sprigionate all'interno di uno stabilimento in via Gelatusi, dove sono in azione i vigili del fuoco con diversi mezzi. Tantissime le telefonate giunte al 112, soprattutto da parte di automobilisti in transito lungo l'autostrada Catania-Messina e dai residenti della zona.