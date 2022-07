Inferno di fuoco in Croazia: il vento alimenta gli incendi in Dalmazia, case distrutte | FOTO e VIDEO

Paura e danni in Croazia : un incendio di vaste dimensioni nei pressi di Zaton , località di villeggiatura della regione di Sebenico e Tenin, ha distrutto alcune abitazioni e una chiesa, numerosi ettari di oliveti e vigneti. L'incendio, alimentato dal vento, è divampato ieri in tre aree e circa 20 case sono state consumate dalle fiamme nella contea dalmata, dove si sono avuti i danni più gravi, senza fortunatamente vittime.

In queste ore la diffusione non è più incontrollata, anche grazie all'intervento dei mezzi aerei. Non sono stati segnalati feriti.