Incendio in Friuli Venezia Giulia, fiamme sul Carso

Nuovo incendio in Friuli Venezia Giulia: è stato segnalato un rogo sul Carso, a poca distanza dal Comune di Doberdò del Lago.

L'incendio arriva solo pochi giorni dopo quello divampato nel Carso in Slovenia, nella zona di Renče-Vogrsko: sono andati a fuoco 350 ettari di bosco, lungo un fronte di quasi 4 km alle spalle di Merna. I vigili del fuoco della regione, con l'ausilio anche di operatori arrivati da Lubiana, sono stati impegnati fino a ieri mattina per arginare l'incendio.