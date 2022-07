Incendi Toscana: fiamme a Manciano, in azione anche elicotteri | FOTO

MeteoWeb

Un incendio boschivo è in corso a Manciano, nel grossetano, in località Sgrillozzo. Lo rende noto la Regione spiegando che si tratta di un igo imponente: iniziato alle 13 circa e che “si è diffuso rapidamente in un paesaggio collinare costituito da colture agrarie, incolti e zone boscate“, con il vento che “ha diviso le fiamme in più fronti“. Per questo motivo la sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri che, con i loro sganci di acqua, supportano le squadre di terra composte da volontariato antincendio e forestali della Unione Comuni del Fiora. Le operazioni di spegnimento, si specifica, sono complicati dalla presenza di linee elettriche che attraversano l’incendio. E’ in corso di valutazione l’invio di ulteriori mezzi aerei e di altre squadre di volontariato antincendio.