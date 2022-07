Grosso incendio in Maremma: fiamme alle porte di Cinigiano

Un grosso incendio sta interessando oggi la Maremma, in Toscana. Il fronte delle fiamme si è esteso in direzione di Castiglioncello Bandini ed è ormai in prossimità dell'abitato di Cinigiano (Grosseto). Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che sono in corso le evacuazioni preventive di alcuni poderi. I Vigili del Fuoco spiegano che le fiamme stanno minacciando diverse strutture ricettive come agriturismi e abitazioni, alcuni allevamenti di bestiame e anche un distributore di carburante.