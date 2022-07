Incendio Massarosa, “costante espansione del fuoco”: oltre 700 ettari in fumo, nuove evacuazioni

L'incendio divampato lunedì 18 luglio a Massarosa, in provincia di Lucca, continua a divorare ettari di terreno e minacciare i centri abitati, tanto che secondo le ultime informazioni gli ettari in fumo sono oltre 700 e le persone evacuate circa 500. "Non ci stiamo risparmiando: tutte le forze del nostro sistema regionale sono in campo. Gli ettari in fiamme a Massarosa sono al momento più di 700. I mezzi aerei stanno intervenendo a salvaguardia dei centri abitati di Montigiano e Gualdo, con a terra le squadre delle nostre donne e uomini insieme ai Vigili del Fuoco, a tutti loro il grazie dell'intera Toscana", ha scritto su Facebook il Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.