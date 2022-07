Incendio Massarosa: il fronte avanza e minaccia altri centri abitati, il vento complica le operazioni di spegnimento

L'incendio che da 2 giorni sta divorando ettari di bosco nel comune versiliese di Massarosa continua ad avanzare. A causa del vento, nella notte appena trascorsa i fronti si sono rinforzati e hanno cambiato direzione, arrivando fino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici , Montigiano, minacciando anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Ronco', via Acquachiara e via Polla di Morto. Sono stati evacuati i nuclei abitati direttamente minacciati dalle fiamme con aiuto di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri e polizia locale. Una parte, circa 80, sono stati alloggiati presso la scuola a Massarosa, molte altre in strutture o accolte presso parenti e amici. Ancora attivo il fronte di Fibbialla.