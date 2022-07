Incendi Toscana: fiamme sul Monte Pisano

MeteoWeb

Un incendio è divampato in tarda mattinata sul Monte Pisano, in zona San Jacopo, a Vicopisano (Pisa): le fiamme sarebbero partite all’interno di un oliveto. Sul posto numerose squadre di volontari AIB del Monte Pisano, per cercare di contenere il rogo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Cascina e due elicotteri della flotta regionale. L’area interessata è molto vicina al bosco andato in fiamme nell’agosto dello scorso anno.