Incendio a Napoli: fiamme sulla collina di Posillipo

Napoli si è risvegliata questa mattina avvolta da fumo e odore acre di bruciato: la collina di Posillipo è in fiamme. L’incendio divampa in una zona poco abitata, che confina con il quartiere di Fuorigrotta, densamente popolato. I primi focolai si sono sviluppati in nottata e al momento si lotta contro due fronti. Sul posto è in arrivo anche un elicottero della Protezione civile della Regione Campania, mentre i vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme che minacciano le case e si avvicinano alla stazione della metropolitana di Campi Flegrei.

Il vento sta portando cenere fino ai quartiere di Fuorigrotta e Cavalleggeri d’Aosta. I vigili del fuoco lottano anche per impedire che l’incendio si avvicini all’ospedale Fatebenefratelli.