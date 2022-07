Vasto incendio a Pisticci: evacuate 150 persone

Un incendio di vaste dimensioni è attivo da due giorni a Pisticci, nel Materano. Poiché le fiamme sono diventate sempre più pericolose per la città, il sindaco Domenico Albano ha disposto l'evacuazione in via precauzionale di circa 150 persone. "Le fiamme - ha detto il primo cittadino all'ANSA - si stanno avvicinando al quartiere Cammarelle, all'ingresso della città". Sempre, in via precauzionale, il sindaco ha inoltre disposto la chiusura temporanea della galleria San Rocco, uno degli accessi della città lucana. Al lavoro, ormai da ore, i Vigili del Fuoco e due Canadair.