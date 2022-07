Incendio Roma: nube di fumo sulla Capitale, fiamme nel parco del Pineto | FOTO

MeteoWeb

Nuovo incendio a Roma: una nube di fumo è ben visibile anche dal centro della Capitale. Le fiamme si sono sviluppate nella zona Nord, coinvolgendo l’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Il rogo divampa nel parco del Pineto: qui sarebbe partito il primo focolaio poi propagatosi complice il vento caldo. Sul posto i vigili del fuoco, il servizio giardini di Roma Capitale e la protezione civile.

Le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando alcune strutture in legno e il circolo The Fox in Via Ettore Stampini, dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo.