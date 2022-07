MeteoWeb

È un’estate infernale per Roma, assediata dagli incendi. Solo ieri un grande rogo, l’ennesimo nelle ultime settimane, in via Togliatti ha sprigionato una enorme nube tossica sulla Capitale, costringendo ad un maxi intervento dei soccorritori e all’evacuazione di alcune palazzine.

E oggi Roma brucia ancora. Una nuova nube di fumo si leva sulla Capitale (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Dalle prime informazioni, sembra che l’incendio sia scoppiato nella zona Colli Aniene – La Rustica.