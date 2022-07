Incendio a Roma, inferno di fuoco a Centocelle: enorme nube tossica tra le case, “boati fortissimi” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un altro incendio è scoppiato a Roma pochi minuti fa, nel cuore del pomeriggio. Stavolta il rogo si sta verificando nella zona Sud-Est della Capitale, a Centocelle tra la Casilina e via Togliatti, non lontano dal Quadraro. L’incendio è molto violento e sta provocando enormi esplosioni avvertite dai residenti e segnalate sui social.

Non è ancora noto cosa stia bruciando, ma certamente non si tratta di sterpaglie in quanto s’è generata un’enorme nube nerissima, visibile da tutta la città, che ha già avvolto migliaia di abitazioni. Forse il fuoco è partito da uno sfasciacarrozze di viale Palmiro Togliatti.