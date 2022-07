Nuovo incendio nella Capitale: un vasto rogo si è sviluppato poco fa in zona Pisana, tra via di Bravetta e via dei Colli Portuensi. In fiamme un'area boschiva, con colonna di fumo visibile fino a via Ostiense. Chiusa la strada all'altezza via del Ponte Pisano e traffico deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale.