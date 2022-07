Intervento del Corpo forestale in Sardegna, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana per un incendio nel comune di Galtellì, località Finutti. Un direttore appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Orosei coordina le operazioni di spegnimento. Ieri la Protezione civile regionale aveva previsto il livello arancione di allerta per incendi.