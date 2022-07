Il cadavere di uomo carbonizzato è stato trovato durante le fasi di spegnimento di un incendio di sterpaglie a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, in via Cascina Nuova. A scoprire il corpo i Vigili del Fuoco che hanno poi allertato i Carabinieri. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del decesso dell'uomo.