USA, caldo e siccità in Texas: incendio nei pressi del Possum Kingdom Lake, case bruciate ed evacuazioni

Un incendio è divampato in Texas , nei pressi del lago Possum Kingdom Lake, circa 150 km a Ovest di Dallas, mentre l'intero Stato USA registra alte temperature e siccità : sono diverse le case bruciate, oltre 200 ettari sono stati colpiti dalle fiamme e 8 abitazioni sono state evacuate. L'incendio è scoppiato lunedì pomeriggio e a fine giornata le fiamme erano contenute al 10%. Non si hanno notizie di feriti al momento.

Il portavoce del servizio forestale, Adam Turner, ha dichiarato che le condizioni di siccità nella regione hanno reso l'area vulnerabile agli incendi. Il National Weather Service ha emesso per la zona per oggi un'allerta incendio rossa, oltre a un'allerta per caldo intendo, con possibili punte di +43°C.